(Прийменко) Нионила Косьмина
Место рождения
Дата рождения24.10.1872
Дата смерти24.11.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1872
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-161,зап-51
Крещение
25.10.1872
Godparents:Криволукские крестьяне : Емельян Симеонович Гончаров и Антипа Аверкия Олифера жена Мария Ивановна
Смерть
24.11.1873
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.,лист-70,зап-48
Похороны
26.11.1873