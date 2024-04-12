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Прийменко Ананий Косьмин

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

01.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1874

Отец: Прийменко Косьма Григорьевич

Мать: Прийменко Феврония Алексеевна

ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-115,зап.-33
Крещение
01.10.1874
Godparents:Криволукские гос.крестьяне : Григорий Андреевич Грек и Алексея Алексеевича Олефира жена - Евфросиния Романовна
Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Прийменко Захарий Ананьевич

Мать ребёнка: Прийменко Мелания Кирилловна

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-64,зап-23
Рождение ребёнка
18.10.1919

Сын: Прийменко Иван Ананьевич

Мать ребёнка: Прийменко Мелания Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Мелания Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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