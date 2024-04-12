Прийменко Мелания Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Прийменко Захарий Ананьевич
Отец ребёнка: Прийменко Ананий Косьмин
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-64,зап-23
Рождение ребёнка
18.10.1919
Отец ребёнка: Прийменко Ананий Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно