Прийменко Мелания Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко Мелания Кирилловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Прийменко Захарий Ананьевич

Отец ребёнка: Прийменко Ананий Косьмин

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-64,зап-23
Рождение ребёнка
18.10.1919

Сын: Прийменко Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Прийменко Ананий Косьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Ананий Косьмин

Смерть
Неизвестно
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