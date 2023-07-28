Агапов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1837 ст.
Дата смертиМежду 1883 и 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1837 ст.
Восприемники: государственный крестьянин Григорий Антонов и отставного казака Ивана Ивановича Куранова дочь девица Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-2 файл 360 номер ... Показать все
Бракосочетание
29.07.1859 ст.
Жена: Агапова Надежда Ивановна
Жених: Красноярской казачьей команды служащий приказный Иван Григорьевич Агапов -21 год Невеста: умершего Красноярского мещанина Ивана Петровича Вакурова дочь девица Надежда Ивановна Поручители: Крас... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1860 ст.
Мать ребёнка: Агапова Надежда Ивановна
Восприемники: служащий казак Федор Андреевич Мартынов и служащего казака Петра Алексеевича Смирнова дочь девица Евдокия Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 320 номе... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Агапов Фрол Иванович
Мать ребёнка: Агапова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Мать ребёнка: Агапова Надежда Ивановна
списки 1895 года -19 лет
Смерть
Между 1883 и 1895
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.
Сын: Агапов Харлампий Иванович
Мать ребёнка: Агапова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Дочь: Киселева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Агапова Надежда Ивановна