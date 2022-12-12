Агапова (Мамутова) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1831 ст.
Жених: служащий казак астраханского казачьего войска 1 полка Красноярской команды Григорий Андреевич Агапов Невеста: дочь служащего казака той же команды Кузьмы Степановича Мамутова девица Анна Кузьм... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Дочь: Вереина Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Агапов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
21.09.1837 ст.
Отец ребёнка: Агапов Григорий Андреевич
Восприемники: государственный крестьянин Григорий Антонов и отставного казака Ивана Ивановича Куранова дочь девица Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-2 файл 360 номер ... Показать все
Смерть
Неизвестно