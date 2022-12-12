Агапова (Мамутова) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Мамутова) Анна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1831 ст.

Муж: Агапов Григорий Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак астраханского казачьего войска 1 полка Красноярской команды Григорий Андреевич Агапов Невеста: дочь служащего казака той же команды Кузьмы Степановича Мамутова девица Анна Кузьм... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Дочь: Вереина Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Агапов Григорий Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.09.1837 ст.

Сын: Агапов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Агапов Григорий Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: государственный крестьянин Григорий Антонов и отставного казака Ивана Ивановича Куранова дочь девица Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-2 файл 360 номер ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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