Вереина (Агапова) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВереина (Агапова) Наталья Григорьевна

Вереина (Агапова) Наталья Григорьевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Муж

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.

Отец: Агапов Григорий Андреевич

Мать: Агапова Анна Кузьминична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
18.01.1858

Муж: Вереин Александр Стефанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярской команды служащий казак Александр Стефанович Вереин -18 лет Невеста: умершего Красноярского казака Григория Андреевича Агапова дочь девица Наталья Григорьевна - 17 лет Поручители: К... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close