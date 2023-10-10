Вереина (Агапова) Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.
Бракосочетание
18.01.1858
Жених: Красноярской команды служащий казак Александр Стефанович Вереин -18 лет Невеста: умершего Красноярского казака Григория Андреевича Агапова дочь девица Наталья Григорьевна - 17 лет Поручители: К... Показать все
Смерть
Неизвестно