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Вереин Александр Стефанович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
18.01.1858

Жена: Вереина Наталья Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярской команды служащий казак Александр Стефанович Вереин -18 лет Невеста: умершего Красноярского казака Григория Андреевича Агапова дочь девица Наталья Григорьевна - 17 лет Поручители: К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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