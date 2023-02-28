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Агапов Федор Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.09.1860 ст.

Дата смерти

08.11.1860 ст.

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Вычислено 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1860 ст.

Отец: Агапов Иван Григорьевич

Мать: Агапова Надежда Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: служащий казак Федор Андреевич Мартынов и служащего казака Петра Алексеевича Смирнова дочь девица Евдокия Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 320 номе... Показать все
Смерть
08.11.1860 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 369 номер 71
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