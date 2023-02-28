Агапов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения18.09.1860 ст.
Дата смерти08.11.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1860 ст.
Отец: Агапов Иван Григорьевич
Мать: Агапова Надежда Ивановна
Восприемники: служащий казак Федор Андреевич Мартынов и служащего казака Петра Алексеевича Смирнова дочь девица Евдокия Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 320 номе... Показать все
Смерть
08.11.1860 ст.
умер в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 369 номер 71