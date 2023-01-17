Агапова (Вакурова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1859 ст.
Жених: Красноярской казачьей команды служащий приказный Иван Григорьевич Агапов -21 год Невеста: умершего Красноярского мещанина Ивана Петровича Вакурова дочь девица Надежда Ивановна Поручители: Крас... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1860 ст.
Отец ребёнка: Агапов Иван Григорьевич
Восприемники: служащий казак Федор Андреевич Мартынов и служащего казака Петра Алексеевича Смирнова дочь девица Евдокия Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 320 номе... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Агапов Фрол Иванович
Отец ребёнка: Агапов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Отец ребёнка: Агапов Иван Григорьевич
списки 1895 года -19 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.
Сын: Агапов Харлампий Иванович
Отец ребёнка: Агапов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Дочь: Киселева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Агапов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно