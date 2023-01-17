Агапова (Вакурова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапова (Вакурова) Надежда Ивановна

Агапова (Вакурова) Надежда Ивановна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
29.07.1859 ст.

Муж: Агапов Иван Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярской казачьей команды служащий приказный Иван Григорьевич Агапов -21 год Невеста: умершего Красноярского мещанина Ивана Петровича Вакурова дочь девица Надежда Ивановна Поручители: Крас... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1860 ст.

Сын: Агапов Федор Иванович

Отец ребёнка: Агапов Иван Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: служащий казак Федор Андреевич Мартынов и служащего казака Петра Алексеевича Смирнова дочь девица Евдокия Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 320 номе... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Агапов Фрол Иванович

Отец ребёнка: Агапов Иван Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Агапов Федор Иванович

Отец ребёнка: Агапов Иван Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
списки 1895 года -19 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.

Сын: Агапов Харлампий Иванович

Отец ребёнка: Агапов Иван Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Дочь: Киселева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Агапов Иван Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close