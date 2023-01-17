Киселева (Агапова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1886 ст.
Отец: Агапов Иван Григорьевич
Мать: Агапова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жених: Запасный рядовой из Красноярских мещан Киселев Алексей Симеонович -27 лет Невеста: Казачка Красноярской станицы Анна Ивановна Агапова Поручители: Красноярские мещане Василий Иванович Иванов и М... Показать все
Смерть
Неизвестно