Киселева (Агапова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Агапова) Анна Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

Вычислено 1842 г.р.

Муж

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Агапов Иван Григорьевич

Мать: Агапова Надежда Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Алексей Семенович

Жених: Запасный рядовой из Красноярских мещан Киселев Алексей Симеонович -27 лет Невеста: Казачка Красноярской станицы Анна Ивановна Агапова Поручители: Красноярские мещане Василий Иванович Иванов и М... Показать все
Смерть
Неизвестно
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