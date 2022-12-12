Киселев Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Алексей Семенович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Анна Ивановна

Жених: Запасный рядовой из Красноярских мещан Киселев Алексей Симеонович -27 лет Невеста: Казачка Красноярской станицы Анна Ивановна Агапова Поручители: Красноярские мещане Василий Иванович Иванов и М... Показать все
Смерть
Неизвестно
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