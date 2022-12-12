Киселев Алексей Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Анна Ивановна
Жених: Запасный рядовой из Красноярских мещан Киселев Алексей Симеонович -27 лет Невеста: Казачка Красноярской станицы Анна Ивановна Агапова Поручители: Красноярские мещане Василий Иванович Иванов и М... Показать все
Смерть
Неизвестно