Агапов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапов Федор Иванович

Агапов Федор Иванович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

04.07.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: Агапов Иван Григорьевич

Мать: Агапова Надежда Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
списки 1895 года -19 лет
Бракосочетание
30.08.1904 ст.

Жена: Куранова Екатерина Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Федор Иванович Агапов - 25 Невеста: казачка Екатерина Стефановна Куранова -19,5 Поручители: Самарской губернии, Николаевского уезда, Липовской волости и села Михаил Данилович Соколов, К... Показать все
Смерть
04.07.1909 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Красноярской станицы казак умер в возрасте 33 года от чахотки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-67 файл 36 номер 88
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close