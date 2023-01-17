Агапов Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смерти04.07.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1876
Отец: Агапов Иван Григорьевич
Мать: Агапова Надежда Ивановна
списки 1895 года -19 лет
Бракосочетание
30.08.1904 ст.
Жених: казак Федор Иванович Агапов - 25 Невеста: казачка Екатерина Стефановна Куранова -19,5 Поручители: Самарской губернии, Николаевского уезда, Липовской волости и села Михаил Данилович Соколов, К... Показать все
Смерть
04.07.1909 ст.
Красноярской станицы казак умер в возрасте 33 года от чахотки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-67 файл 36 номер 88