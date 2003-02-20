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Беляева Клавдия Александровна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.10.1919

Дата смерти

20.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1919

Отец: Беляев Александр Иванович

Мать: Беляева (Зорина) Александра Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1939

Сын: Башмаков Лев Борисович

Отец ребёнка: Башмаков Борис Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1940

Дочь: Сарычева (Башмакова) Ира Борисовна

Отец ребёнка: Башмаков Борис Александрович

Рождение ребёнка
27.09.1946

Сын: Башмаков Владимир Борисович

Отец ребёнка: Башмаков Борис Александрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1951

Сын: Башмаков Cергей Борисович

Отец ребёнка: Башмаков Борис Александрович

Рождение ребёнка
22.04.1957

Сын: Башмаков Александр Борисович

Отец ребёнка: Башмаков Борис Александрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
20.02.2003

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