Беляева Клавдия Александровна
Место рождения
Дата рождения24.10.1919
Дата смерти20.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1919
Рождение ребёнка
07.09.1939
Отец ребёнка: Башмаков Борис Александрович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1940
Дочь: Сарычева (Башмакова) Ира Борисовна
Отец ребёнка: Башмаков Борис Александрович
Рождение ребёнка
27.09.1946
Сын: Башмаков Владимир Борисович
Отец ребёнка: Башмаков Борис Александрович
Рождение ребёнка
14.02.1951
Сын: Башмаков Cергей Борисович
Отец ребёнка: Башмаков Борис Александрович
Рождение ребёнка
22.04.1957
Сын: Башмаков Александр Борисович
Отец ребёнка: Башмаков Борис Александрович
Смерть
20.02.2003