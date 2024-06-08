Беляева (Зорина) Александра Васильевна 31.05.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляева (Зорина) Александра Васильевна

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Место рождения

Ижевск

Дата рождения

31.05.1881

Дата смерти

27.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1881

Отец: Зорин Василий Семёнович

Мать: не указана

Ижевск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.11.1898

Дочь: Анисимова (Беляева) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович

Ижевск
Рождение ребёнка
03.04.1900

Дочь: Петухова (Беляева) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: не указан

Ижевск
Рождение ребёнка
1903

Сын: Беляев Николай Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович

Ижевск
Рождение ребёнка
13.03.1906

Сын: Беляев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович

Ижевск
Рождение ребёнка
17.03.1909

Сын: Беляев Cергей Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович

Ижевск
Рождение ребёнка
20.05.1911

Сын: Беляев Константин Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович

Ижевск
Рождение ребёнка
07.10.1913

Дочь: Беляева Раиса Александровна

Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович

Ижевск
Рождение ребёнка
24.10.1919

Дочь: Беляева Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
27.10.1958
Ижевск Александровское кладбище

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