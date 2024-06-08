Беляева (Зорина) Александра Васильевна
Место рожденияИжевск
Дата рождения31.05.1881
Дата смерти27.10.1958
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1881
Отец: Зорин Василий Семёнович
Мать: не указана
Ижевск
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.11.1898
Дочь: Анисимова (Беляева) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович
Ижевск
Рождение ребёнка
03.04.1900
Дочь: Петухова (Беляева) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: не указан
Ижевск
Рождение ребёнка
1903
Сын: Беляев Николай Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович
Ижевск
Рождение ребёнка
13.03.1906
Сын: Беляев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович
Ижевск
Рождение ребёнка
17.03.1909
Сын: Беляев Cергей Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович
Ижевск
Рождение ребёнка
20.05.1911
Сын: Беляев Константин Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович
Ижевск
Рождение ребёнка
07.10.1913
Дочь: Беляева Раиса Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович
Ижевск
Рождение ребёнка
24.10.1919
Дочь: Беляева Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
27.10.1958
Ижевск Александровское кладбище