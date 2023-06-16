Беляев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1877
Дата смерти24.06.1924
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1877
Рождение ребёнка
17.03.1909
Сын: Беляев Cергей Александрович
Мать ребёнка: Беляева Зорина Александра Васильевна
Ижевск
Рождение ребёнка
20.05.1911
Сын: Беляев Константин Александрович
Мать ребёнка: Беляева Зорина Александра Васильевна
Ижевск
Рождение ребёнка
24.10.1919
Дочь: Беляева Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Беляева Зорина Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1924