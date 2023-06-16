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Беляев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1877

Дата смерти

24.06.1924

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1877

Отец: Беляев Иван Иванович

Мать: Беляева Бабушкина Ксения Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1909

Сын: Беляев Cергей Александрович

Мать ребёнка: Беляева Зорина Александра Васильевна

Ижевск
Рождение ребёнка
20.05.1911

Сын: Беляев Константин Александрович

Мать ребёнка: Беляева Зорина Александра Васильевна

Ижевск
Рождение ребёнка
24.10.1919

Дочь: Беляева Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Беляева Зорина Александра Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Зорина Александра Васильевна

Смерть
24.06.1924
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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