Петухова (Беляева) Елизавета Александровна
Место рожденияИжевск
Дата рождения03.04.1900
Дата смерти25.03.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1900
Отец: не указан
Ижевск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.1972