Петухова (Беляева) Елизавета Александровна 03.04.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петухова (Беляева) Елизавета Александровна

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Место рождения

Ижевск

Дата рождения

03.04.1900

Дата смерти

25.03.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1881 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1900

Отец: не указан

Мать: Беляева (Зорина) Александра Васильевна

Ижевск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.03.1972

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