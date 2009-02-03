Башмаков Лев Борисович
Место рождения
Дата рождения07.09.1939
Дата смерти03.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1961
Мать ребёнка: Башмакова (Шурманова) Нина Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1966
Дочь: Башмакова Ульяна Львовна
Мать ребёнка: Башмакова (Шурманова) Нина Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1969
Дочь: Яворская Упорова Екатерина
Мать ребёнка: Упорова Эмилия Васильевна
Рождение ребёнка
08.04.1972
Мать ребёнка: Башмакова (Шурманова) Нина Петровна
Смерть
03.02.2009
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика