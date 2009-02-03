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Башмаков Лев Борисович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

07.09.1939

Дата смерти

03.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1939

Отец: Башмаков Борис Александрович

Мать: Беляева Клавдия Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башмакова (Шурманова) Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Упорова Эмилия Васильевна

Рождение ребёнка
07.06.1961

Сын: Башмаков Дмитрий Львович

Мать ребёнка: Башмакова (Шурманова) Нина Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1966

Дочь: Башмакова Ульяна Львовна

Мать ребёнка: Башмакова (Шурманова) Нина Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1969

Дочь: Яворская Упорова Екатерина

Мать ребёнка: Упорова Эмилия Васильевна

Рождение ребёнка
08.04.1972

Сын: Башмаков Иван Львович

Мать ребёнка: Башмакова (Шурманова) Нина Петровна

Смерть
03.02.2009
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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