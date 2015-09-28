Башмакова Шурманова Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башмакова Шурманова Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1938

Дата смерти

28.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1961

Сын: Башмаков Дмитрий Львович

Отец ребёнка: Башмаков Лев Борисович

Рождение ребёнка
15.12.1966

Дочь: Башмакова Ульяна Львовна

Отец ребёнка: Башмаков Лев Борисович

Рождение ребёнка
08.04.1972

Сын: Башмаков Иван Львович

Отец ребёнка: Башмаков Лев Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башмаков Лев Борисович

Смерть
28.09.2015
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