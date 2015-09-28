Башмакова Шурманова Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1938
Дата смерти28.09.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1961
Отец ребёнка: Башмаков Лев Борисович
Рождение ребёнка
15.12.1966
Дочь: Башмакова Ульяна Львовна
Отец ребёнка: Башмаков Лев Борисович
Рождение ребёнка
08.04.1972
Отец ребёнка: Башмаков Лев Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2015
Сарапул