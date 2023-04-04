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Ильинский Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ильинский Ефим Борисович

Мать: Ильинская Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ильинский Иван Иванович

Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Подлесных Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дубинина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ильинский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ильинский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
05.11.1900

Сын: Ильинский Александр Иванович

Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ильинский Николай Иванович

Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ильинский Василий Иванович

Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна

Донские Избищи, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.08.1907

Сын: Ильинский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна

Липовка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.08.1909

Сын: Ильинский Петр Иванович

Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
лесник
Смерть
1937
г. Кривец