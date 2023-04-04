Ильинский Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Подлесных Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дубинина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Ильинский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ильинский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
05.11.1900
Сын: Ильинский Александр Иванович
Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна
Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ильинский Николай Иванович
Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ильинский Василий Иванович
Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна
Донские Избищи, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.08.1907
Сын: Ильинский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна
Липовка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.08.1909
Мать ребёнка: Ильинская Анастасия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
лесник
Смерть
1937
г. Кривец