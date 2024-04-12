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Ильинский Александр Иванович

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Место рождения

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.11.1900

Дата смерти

18.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1900

Отец: Ильинский Иван Ефимович

Мать: Ильинская Анастасия Михайловна

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.01.1927

Жена: Ильинская Елизавета Ивановна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ильинский Евгений Александрович

Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Ивановна

Преображеновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1931

Сын: Ильинский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Ивановна

Преображеновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер в лесхозе
Смерть
18.03.1978
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Новогражданское кладбище г.Рязани
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