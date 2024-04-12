Ильинский Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения05.11.1900
Дата смерти18.03.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1900
Бракосочетание
18.01.1927
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ильинский Евгений Александрович
Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1931
Сын: Ильинский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ильинская Елизавета Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер в лесхозе
Смерть
18.03.1978
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Новогражданское кладбище г.Рязани