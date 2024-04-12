Ильинский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльинский Василий Иванович

Ильинский Василий Иванович

avatar

Место рождения

Донские Избищи, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ильинский Иван Ефимович

Мать: Ильинская Анастасия Михайловна

Донские Избищи, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.1934

Сын: Ильинский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ильинская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильинская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
07.03.1938

Сын: Ильинский Станислав Васильевич

Мать ребёнка: Ильинская Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Мария Васильевна

Смерть
?.06.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close