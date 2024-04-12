Ильинский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
03.03.1934
Сын: Ильинский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ильинская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильинская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.03.1938
Сын: Ильинский Станислав Васильевич
Мать ребёнка: Ильинская Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1942