Ильинская (Воробьева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Воробьева) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1913

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1913

Отец: Воробьев Василий Алексеевич

Мать: Воробьева Мария Глебовна

Рождение ребёнка
03.03.1934

Сын: Ильинский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ильинский Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильинский Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1938

Сын: Ильинский Станислав Васильевич

Отец ребёнка: Ильинский Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Василий Иванович

Смерть
1997
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