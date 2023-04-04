Ильинская (Воробьева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1913
Дата смерти1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1913
Рождение ребёнка
03.03.1934
Сын: Ильинский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ильинский Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильинский Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1938
Сын: Ильинский Станислав Васильевич
Отец ребёнка: Ильинский Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997