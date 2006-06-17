Ильинский Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльинский Александр Васильевич

Ильинский Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1934

Дата смерти

17.06.2006

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1934

Отец: Ильинский Василий Иванович

Мать: Ильинская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.06.2006
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close