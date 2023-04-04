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Ильинский Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1909

Дата смерти

02.09.1978

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1909

Отец: Ильинский Иван Ефимович

Мать: Ильинская Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
07.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильинская Зинаида Григорьевна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильинская Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
01.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильинская Зинаида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Зинаида Григорьевна

Смерть
02.09.1978
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