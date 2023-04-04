Ильинский Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1909
Дата смерти02.09.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1909
Рождение ребёнка
07.07.1948
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.12.1949
Рождение ребёнка
01.02.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1978