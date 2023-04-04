Ильинский Ефим Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинский Ефим Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1836

Отец: Казмин Борис Матфеев

Мать: Казмина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Ильинский Иван Ефимович

Мать ребёнка: Ильинская Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
04.02.1867

Сын: Ильинский Димитрий Ефимович

Мать ребёнка: Ильинская Ирина Андреевна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильинская Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Ирина Андреевна

Образование
Неизвестно
Лебедянское духовное училище
Смерть
Неизвестно
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