Ильинский Ефим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1836
Отец: Казмин Борис Матфеев
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Ильинская Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
04.02.1867
Сын: Ильинский Димитрий Ефимович
Мать ребёнка: Ильинская Ирина Андреевна
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильинская Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Лебедянское духовное училище
Смерть
Неизвестно