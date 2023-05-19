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Ильинский Димитрий Ефимович

Место рождения

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.02.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1867

Отец: Ильинский Ефим Борисович

Мать: Ильинская Ирина Андреевна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область