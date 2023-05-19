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Ильинский Димитрий Ефимович
Ильинский Димитрий Ефимович
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Место рождения
Доброе
, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения
04.02.1867
Пол
Мужской
Отец
Ильинский Ефим Борисович
1836 г.р.
Мать
Ильинская Ирина Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
04.02.1867
Отец:
Ильинский Ефим Борисович
Мать:
Ильинская Ирина Андреевна
Доброе
, Добровский муниципальный район, Липецкая область
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