Ильинская Ирина Андреевна
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Ильинский Ефим Борисович28.03.1836 г.р.
Дети
Ильинский Иван Ефимович1862 г.р.
Ильинский Димитрий Ефимович04.02.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильинский Ефим Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Ильинский Ефим Борисович
Рождение ребёнка
04.02.1867
Сын: Ильинский Димитрий Ефимович
Отец ребёнка: Ильинский Ефим Борисович
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область