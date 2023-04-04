Ильинская Ирина Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ильинская Ирина Андреевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Ильинский Ефим Борисович28.03.1836 г.р.
Дети
Ильинский Иван Ефимович1862 г.р.
Ильинский Димитрий Ефимович04.02.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильинский Ефим Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Ефим Борисович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Ильинский Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ильинский Ефим Борисович

Рождение ребёнка
04.02.1867

Сын: Ильинский Димитрий Ефимович

Отец ребёнка: Ильинский Ефим Борисович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область

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