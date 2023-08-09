Крылова Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения25.01.1880
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1880
Отец: Никифор Лукич
Мать: Харитина Ильинична
Рождение ребёнка
23.01.1908
Отец ребёнка: Крылов Макар Федорович
Крепужиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Крылов Макар Федорович
деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.01.1915
Отец ребёнка: Крылов Макар Федорович
деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Крылов Григорий Макарович
Отец ребёнка: Крылов Макар Федорович
деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950