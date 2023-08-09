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Крылова Анна Никифоровна

Место рождения

Игнатьевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

25.01.1880

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1880

Отец: Никифор Лукич

Мать: Харитина Ильинична

Игнатьевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.01.1908

Сын: Березкин Павел Макарович

Отец ребёнка: Крылов Макар Федорович

Крепужиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Крылов Тимофей Макарович

Отец ребёнка: Крылов Макар Федорович

деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Крылов Макар Макарович

Отец ребёнка: Крылов Макар Федорович

деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Крылов Григорий Макарович

Отец ребёнка: Крылов Макар Федорович

деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Макар Федорович

Смерть
1950