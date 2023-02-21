Крылов Григорий Макарович
Место рождениядеревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Дата рождения1918
Дата смерти27.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Крылов Макар Федорович
Мать: Крылова Анна Никифоровна
деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Крылова Мария
Рождение ребёнка
1941
Сын: Крылов Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Крылова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Мария
Смерть
27.12.1981