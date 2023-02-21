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Крылов Григорий Макарович

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Место рождения

деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

27.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Крылов Макар Федорович

Мать: Крылова Анна Никифоровна

деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Крылов Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Крылова Мария

Рождение ребёнка
1941

Сын: Крылов Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Крылова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Мария

Смерть
27.12.1981
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