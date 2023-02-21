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Крылов Макар Макарович

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Место рождения

деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область

Дата рождения

19.01.1915

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1915

Отец: Крылов Макар Федорович

Мать: Крылова Анна Никифоровна

деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Крылова Валерий Макарович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Тамара Макаровна

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
1976
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