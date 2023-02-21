Крылов Макар Макарович
Место рождениядеревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Дата рождения19.01.1915
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1915
Отец: Крылов Макар Федорович
Мать: Крылова Анна Никифоровна
деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1949
Сын: Крылова Валерий Макарович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Тамара Макаровна
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
1976