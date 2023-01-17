Березкин Павел Макарович
Место рождения
Дата рождения23.01.1908
Дата смерти24.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1908
Отец: Крылов Макар Федорович
Мать: Крылова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
20.11.1930
Мать ребёнка: Березкина Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
12.08.1935
Сын: Березкин Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Березкина Евгения Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домнина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Березкина Евгения Семеновна
Россия
Смерть
24.06.1944