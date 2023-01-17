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Березкин Павел Макарович

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Место рождения

Крепужиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

23.01.1908

Дата смерти

24.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1908

Отец: Крылов Макар Федорович

Мать: Крылова Анна Никифоровна

Крепужиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.11.1930

Сын: Березкин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Березкина Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
12.08.1935

Сын: Березкин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Березкина Евгения Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березкина Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домнина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Березкина Евгения Семеновна

Россия
Смерть
24.06.1944
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