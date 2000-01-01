Крылов Тимофей Макарович
Место рождениядеревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Дата рождения1913
Дата смерти21.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Крылов Макар Федорович
Мать: Крылова Анна Никифоровна
деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Крылова Анастасия Евграфовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Лидия Тимофеевна
Мать ребёнка: Крылова Анастасия Евграфовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Крылов Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Крылова Анастасия Евграфовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Зоя Тимофеевна
Мать ребёнка: Крылова Анастасия Евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1941