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Крылов Тимофей Макарович

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Место рождения

деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

21.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Крылов Макар Федорович

Мать: Крылова Анна Никифоровна

деревня Крепужиха, Мошенской район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Крылова Анастасия Евграфовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Лидия Тимофеевна

Мать ребёнка: Крылова Анастасия Евграфовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Крылов Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Крылова Анастасия Евграфовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Зоя Тимофеевна

Мать ребёнка: Крылова Анастасия Евграфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Анастасия Евграфовна

Смерть
21.08.1941
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