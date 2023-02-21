тевелев мендель
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1894
Дата смерти04.09.1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1894
Отец: Тевелев Слэйме-Лейб
Мать: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
25.09.1915
Сын: Тевелев Борис
Мать ребёнка: Тевелева софья
Россия
Рождение ребёнка
1919
Сын: Неизвестно соломон
Мать ребёнка: софья
Россия
Рождение ребёнка
1921
Сын: Тевелев Лев
Мать ребёнка: Тевелева софья
Рождение ребёнка
30.04.1924
Сын: Тевелев Генек
Мать ребёнка: Тевелева софья
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тевелев Залман
Мать ребёнка: Тевелева софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рива
Мать ребёнка: Тевелева софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Энтензон Эсфирь
Мать ребёнка: Тевелева софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тевелева софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: софья
Смерть
04.09.1971