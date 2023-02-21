тевелев мендель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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тевелев мендель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1894

Дата смерти

04.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1894

Отец: Тевелев Слэйме-Лейб

Мать: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
25.09.1915

Сын: Тевелев Борис

Мать ребёнка: Тевелева софья

Россия
Рождение ребёнка
1917

Дочь: ревека

Мать ребёнка: софья

Рождение ребёнка
1919

Сын: Неизвестно соломон

Мать ребёнка: софья

Россия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Тевелев Лев

Мать ребёнка: Тевелева софья

Рождение ребёнка
30.04.1924

Сын: Тевелев Генек

Мать ребёнка: Тевелева софья

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тевелев Залман

Мать ребёнка: Тевелева софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рива

Мать ребёнка: Тевелева софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Энтензон Эсфирь

Мать ребёнка: Тевелева софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тевелева софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: софья

Смерть
04.09.1971