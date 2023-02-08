Тевелева софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТевелева софья

Тевелева софья

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

25.05.1894

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1894

Отец: Tevelev Samuil

Мать: Teveleva (Эфрос) Genya Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тевелев Залман

Отец ребёнка: тевелев мендель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тевелев) Рива

Отец ребёнка: тевелев мендель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Энтензон (тевелева) Эсфирь

Отец ребёнка: тевелев мендель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: тевелев мендель

Рождение ребёнка
25.09.1915

Сын: тевелев Борис

Отец ребёнка: тевелев мендель

Рождение ребёнка
1921

Сын: тевелев Лев

Отец ребёнка: тевелев мендель

Рождение ребёнка
30.04.1924

Сын: тевелев Генек

Отец ребёнка: тевелев мендель

Смерть
1965

Мы используем куки для улучшения работы сайта.