Тевелева софья
Место рожденияЛенинград
Дата рождения25.05.1894
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1894
Отец: Tevelev Samuil
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тевелев Залман
Отец ребёнка: тевелев мендель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тевелев) Рива
Отец ребёнка: тевелев мендель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Энтензон (тевелева) Эсфирь
Отец ребёнка: тевелев мендель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: тевелев мендель
Рождение ребёнка
25.09.1915
Сын: тевелев Борис
Отец ребёнка: тевелев мендель
Рождение ребёнка
1921
Сын: тевелев Лев
Отец ребёнка: тевелев мендель
Рождение ребёнка
30.04.1924
Сын: тевелев Генек
Отец ребёнка: тевелев мендель
Смерть
1965