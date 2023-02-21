Тевелев Слэйме-Лейб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тевелев Слэйме-Лейб

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Соломонова Сима

Мать ребёнка: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
07.11.1894

Сын: Тевелев мендель

Мать ребёнка: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гальперина Юдася

Мать ребёнка: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандель Крэйна

Мать ребёнка: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тевелев Иосиф

Мать ребёнка: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гося

Мать ребёнка: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильницкая Двося

Мать ребёнка: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тевелев ?

Мать ребёнка: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дынина Рива

Мать ребёнка: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алейникова Стерна

Мать ребёнка: Тевелева Эстер

Смерть
Неизвестно
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