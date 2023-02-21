Тевелев Слэйме-Лейб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Соломонова Сима
Мать ребёнка: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
07.11.1894
Сын: Тевелев мендель
Мать ребёнка: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гальперина Юдася
Мать ребёнка: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандель Крэйна
Мать ребёнка: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тевелев Иосиф
Мать ребёнка: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гося
Мать ребёнка: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильницкая Двося
Мать ребёнка: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тевелев ?
Мать ребёнка: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дынина Рива
Мать ребёнка: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алейникова Стерна
Мать ребёнка: Тевелева Эстер
Смерть
Неизвестно