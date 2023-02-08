Соломонова (Тевелева) Сима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти30.04.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Тевелев Слэйме-Лейб
Мать: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломонов ?
Отец ребёнка: Соломонов Шая
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Фалкова (Соломонова) Нина
Отец ребёнка: Соломонов Шая
Рождение ребёнка
1917
Сын: Соломонов Абрам
Отец ребёнка: Соломонов Шая
Рождение ребёнка
07.07.1920
Дочь: (Соломонова) Эсфирь
Отец ребёнка: Соломонов Шая
Смерть
30.04.1970