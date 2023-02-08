Соломонова (Тевелева) Сима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонова (Тевелева) Сима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

30.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Тевелев Слэйме-Лейб

Мать: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломонов ?

Отец ребёнка: Соломонов Шая

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Фалкова (Соломонова) Нина

Отец ребёнка: Соломонов Шая

Рождение ребёнка
1917

Сын: Соломонов Абрам

Отец ребёнка: Соломонов Шая

Рождение ребёнка
07.07.1920

Дочь: (Соломонова) Эсфирь

Отец ребёнка: Соломонов Шая

Смерть
30.04.1970

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