Гальперина (Тевелева) Юдася
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тевелев Слэйме-Лейб
Мать: Тевелева Эстер
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Гальперин Мендл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катя
Отец ребёнка: Гальперин Мендл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальперин Иосиф
Отец ребёнка: Гальперин Мендл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сэйна-Рива
Отец ребёнка: Гальперин Мендл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Гальперин Мендл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальперин Лев
Отец ребёнка: Гальперин Мендл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гальперин Мендл