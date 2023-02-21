Гальперина (Тевелева) Юдася — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальперина (Тевелева) Юдася

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тевелев Слэйме-Лейб

Мать: Тевелева Эстер

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Гальперин Мендл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катя

Отец ребёнка: Гальперин Мендл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальперин Иосиф

Отец ребёнка: Гальперин Мендл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сэйна-Рива

Отец ребёнка: Гальперин Мендл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Гальперин Мендл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальперин Лев

Отец ребёнка: Гальперин Мендл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гальперин Мендл

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