Неизвестно соломон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно соломон

Место рождения

Россия

Дата рождения

1919

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Тевелев мендель

Мать: софья

Россия
Смерть
2001
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