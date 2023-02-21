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Неизвестно соломон
Неизвестно соломон
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Место рождения
Россия
Дата рождения
1919
Дата смерти
2001
Пол
Мужской
Отец
Тевелев мендель
1894 г.р.
Мать
софья
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Тевелев мендель
Мать:
софья
Россия
Смерть
2001
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