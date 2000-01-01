тевелев Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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тевелев Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Тевелев мендель

Мать: Тевелева софья

Смерть
Неизвестно
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