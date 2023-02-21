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(тевелева) ревека

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Тевелев мендель

Мать: софья

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