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(тевелева) ревека
(тевелева) ревека
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Пол
Женский
Отец
Тевелев мендель
1894 г.р.
Мать
софья
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Тевелев мендель
Мать:
софья
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