Шестаков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шестаков Вессарион Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Шестакова Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шестаков Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова Марья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно