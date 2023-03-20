Шестаков Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Яков Иванович

Шестаков Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Шестаков Иван Долматович

Мать: Шестакова Фавста Тимофеевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шестаков Вессарион Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шестаков Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шестаков Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова Марья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Марья Михайловна

Смерть
Неизвестно