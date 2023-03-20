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Шестаков Иван Долматович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Шестаков Долмат Родионович

Мать: Шестакова Марья Степановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шестаков Яков Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шестаков Михайло Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Фавста Тимофеевна

Смерть
1858
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