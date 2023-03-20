Шестаков Иван Долматович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шестаков Михайло Иванович
Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Фавста Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858