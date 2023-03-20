Шестакова Фавста Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шестаков Михайло Иванович
Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно