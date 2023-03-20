Шестакова Фавста Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Фавста Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шестаков Яков Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шестаков Михайло Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Долматович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Иван Долматович

Смерть
Неизвестно
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