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Шестаков Максим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Шестаков Яков Иванович

Мать: Шестакова Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шестаков Семен Максимович

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Корниловна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Павла Максимовна

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Корниловна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Феоктиста Максимовна

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Корниловна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шестаков Евгений Максимович

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Корниловна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шестаков Андрей Максимович

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Параскева Корниловна

Смерть
Неизвестно
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