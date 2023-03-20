Шестаков Максим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Шестаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шестаков Семен Максимович
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Корниловна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Павла Максимовна
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Корниловна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Феоктиста Максимовна
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Корниловна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шестаков Евгений Максимович
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Корниловна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шестаков Андрей Максимович
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно