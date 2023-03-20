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Шестаков Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Шестаков Яков Иванович

Мать: Шестакова Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шестаков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: София Яковлевна

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Дарья Степановна

Смерть
Неизвестно
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