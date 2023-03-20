Шестаков Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Шестаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шестаков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: София Яковлевна
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно