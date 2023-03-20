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Шестаков Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шестаков Яков Яковлевич

Мать: Шестакова Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дарья Александровна

Мать ребёнка: Шестакова Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Устинья Александровна

Мать ребёнка: Шестакова Анна Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шестакова Анна Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Анна Фроловна

Смерть
Неизвестно
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