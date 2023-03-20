Шестаков Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Шестакова Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Устинья Александровна
Мать ребёнка: Шестакова Анна Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шестакова Анна Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Анна Фроловна
Смерть
Неизвестно