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Шестакова Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шестаков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Шестаков Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шестаков Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: София Яковлевна

Отец ребёнка: Шестаков Яков Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Яков Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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