Шестакова Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шестаков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Шестаков Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шестаков Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: София Яковлевна
Отец ребёнка: Шестаков Яков Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно