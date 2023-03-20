Шестакова Марья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шестаков Вессарион Яковлевич
Отец ребёнка: Шестаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Шестаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шестаков Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Шестаков Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно