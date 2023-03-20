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Шестакова Марья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шестаков Вессарион Яковлевич

Отец ребёнка: Шестаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шестаков Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Шестаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шестаков Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Шестаков Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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