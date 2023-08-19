Иенсен Константин Оттович
Место рождения
Дата рождения21.05.1897
Дата смерти03.01.1938
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897
Рождение ребёнка
07.04.1923
Сын: Иенсен Олег Константинович
Мать ребёнка: Иенсен Ксения Евгеньевна
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: Балакирева Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Иенсен Ксения Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иенсен Ксения Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
ул. Волкова, д.33, кв.1
Смерть
03.01.1938
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
Архангельское кладбище г.Казань