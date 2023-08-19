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Иенсен Константин Оттович

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

21.05.1897

Дата смерти

03.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897

Отец: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович

Мать: Иенсен Ираида Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
07.04.1923

Сын: Иенсен Олег Константинович

Мать ребёнка: Иенсен Ксения Евгеньевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: Балакирева Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Иенсен Ксения Евгеньевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иенсен Ксения Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ул. Волкова, д.33, кв.1
Смерть
03.01.1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Архангельское кладбище г.Казань
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