Иенсен Ираида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гордеева Агния Оттовна
Отец ребёнка: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кешнер Мария Оттовна
Отец ребёнка: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович
Рождение ребёнка
21.05.1897
Сын: Иенсен Константин Оттович
Отец ребёнка: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно