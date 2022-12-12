Иенсен Ираида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИенсен Ираида Ивановна

Иенсен Ираида Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гордеева Агния Оттовна

Отец ребёнка: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кешнер Мария Оттовна

Отец ребёнка: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович

Рождение ребёнка
21.05.1897

Сын: Иенсен Константин Оттович

Отец ребёнка: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Иенсен Владимир Оттович

Отец ребёнка: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close